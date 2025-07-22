شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان" تطرح محال وصيدليات للبيع بالمزاد العلنى بمدينتى العاشر من رمضان وبدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن طرح 26 محلاً تجاريا وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (۳۲م٢ : ٩٩م٢) بالأسواق التجارية المنفذة بالحى الرابع عشر بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلستين يومي الأربعاء ٢٠٢٥/٨/٢٠، والثلاثاء ٢٠٢٥/٩/٩.

وأضاف المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم طرح 20 محلاً تجارياً، وصيدلية بمساحات تتراوح بين (14م٢ : 63م٢) أسفل عمارات المجاورات ( ٥،٤،١) بالحي الأول بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء 12/8/2025.



جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات الشروط بمقري الجهازين، وأنه يمكن المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات في مواعيد العمل الرسمية.