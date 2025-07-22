شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.450 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وسجل عيار 21 سعر35.775 دينار وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.
أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 40.900 دينار
عيار 22 سجل 36.675 دينار
عيار 21 سجل 35.775 دينار
عيار 18 سجل 30.200 دينار
عيار 14 سجل 23.475 دينار
عيار 12 سجل 20.125 دينار
الاونصة 1252.250 دينار
الجنيه الذهب 281.825 دينار
الأونصة بالدولار 3330.45 دولار
ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.
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