شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب أخر تطورات سعر الذهب فى مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22يوليو 2025، بعد ارتفاعا بحوالى 40 جنيها على خلفية صعود سعر الذهب عيار 21 وهو المكون للعملات الذهب فى مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21: 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيهًا

عيار 14: 3126 جنيها

الجنيه الذهب: 37520 جنيها



وكشف مجلس الذهب العالمي في أحدث بياناته أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب واصلت تسجيل تدفقات نقدية إيجابية للأسبوع الخامس على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 15.8 طن من الذهب، في إشارة إلى استمرار الطلب الفعلي القوي على المعدن.

وتصدرت صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية تلك التدفقات، حيث استحوذت على نحو 15.5 طن من الذهب، تلتها صناديق أوروبا بـ1.8 طن، في حين سجلت الصناديق في المنطقة الآسيوية صافي خروج بنحو 1.6 طن، ما يعكس تفاوت توجهات المستثمرين حول العالم.



ويأتى هذا فى ظل تسجيل الأونصة عالميًا نحو 3388 دولارًا، مدعومًا باقتراب تطبيق الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي.



وتترقب الأسواق العالمية مجموعة من البيانات الاقتصادية المرتقبة، إلى جانب تحركات الدولار، والتي من المحتمل أن تعيد تشكيل توجهات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.