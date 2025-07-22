شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار بالبنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، تراجع ملحوظ أمام الجنيه المصري، وسجل في البنك المركزي المصرى 49.28 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"سعر 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع.