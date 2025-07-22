شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 في الإمارات.. عيار 21 بـ360 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 360 درهمًا إماراتيًا.

ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



سعر الذهب في الامارات

عيار 24 سجل 405.50 درهم

عيار 22 سجل 371.50 درهم

عيار 21 سجل 360 درهم

عيار 18 سجل 307.25 درهم

عيار 14 سجل 237.00 درهم

عيار 12 سجل 205.25 درهم

الاونصة سجل 12527.00 درهم

الجنيه الذهب 2860.00 درهم

الأونصة بالدولار 3330.45 دولار

ساهمت الأجواء السياسية المحيطة بالانتخابات اليابانية واستمرار الحديث عن موعد فرض رسوم أمريكية جديدة في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، ما يفتح المجال أمام تحرك الأسعار نحو مستوى 3400 دولار للأونصة حال استمرار التصعيد.