شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 في السعودية.. عيار 24 بـ406.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم استقرارا نسبيا حيث سجل عيار 24 سعر 406.75 ريال، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 406.75 ريال

عيار 22 سجل 370.50 ريال

عيار 21 سجل 355.75 ريال

عيار 18 سجل 303 ريال

عيار 14 سجل 234.00 ريال

عيار 12 سجل 200.75 ريال

الاونصة 12482.00 ريال

الجنيه الذهب 2809.25 ريال

الأونصة بالدولار 3328.56 دولار

يشهد الذهب العالمي حالة من الترقب الحذر قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، بالتزامن مع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط تقارير عن إجراءات أوروبية مضادة للرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأمريكي.