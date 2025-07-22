شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعزز مكانتها فى خريطة الإنترنت العالمية بإنزال الكابل البحرى SEA-ME-WE-6 والان مع تفاصيل الخبر

أكملت الشركة المصرية للاتصالات، بالتعاون مع شركة SubCom، جميع أعمال إنزال الكابل البحري الدولي SEA-ME-WE-6 في مصر، عبر نقطتي بورسعيد ورأس غارب، إلى جانب الانتهاء من تجهيز مسارات العبور الأرضية التي تربط بين النقطتين، ويأتي هذا الإنجاز كخطوة مهمة لتعزيز الربط الإقليمي والدولي لشبكة الإنترنت العالمية عبر الأراضي المصرية.

أبرز 10 معلومات من البيان الرسمي:

المصرية للاتصالات وشركة SubCom أعلنتا عن الانتهاء من إنزال الكابل البحري SEA-ME-WE-6 داخل مصر.

تم الإنزال بنجاح في مدينتي بورسعيد على ساحل البحر المتوسط ورأس غارب على ساحل البحر الأحمر.



اكتملت أعمال مسارات العبور الأرضية بين نقطتي الإنزال، وتمتاز بالموثوقية والمرونة العالية.



الكابل SEA-ME-WE-6 يربط بين مدينتي تواس بسنغافورة ومارسيليا بفرنسا مرورًا بالأراضي المصرية.



الكابل هو الإصدار السادس من سلسلة كابلات SEA-ME-WE، وتتولى شركة SubCom عملية بنائه.



عند اكتمال الإنزال في باقي الدول، سيربط الكابل 17 نقطة إنزال في ثلاث قارات: أفريقيا، آسيا، وأوروبا.



يمتد الكابل لمسافة تصل إلى 21.700 كيلومتر، ما يجعله من أطول الكابلات البحرية في العالم.



يضم التحالف 16 من أكبر مشغلي الكابلات البحرية عالميًا، من بينهم المصرية للاتصالات، مايكروسوفت، وأورانج.



الكابل سيوفر بنية تحتية استراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على سعات الإنترنت الدولية.



المصرية للاتصالات أكدت التزامها بتعزيز البنية التحتية الدولية لمصر عبر استثمارات في مسارات جديدة متطورة.