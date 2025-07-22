شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 0.1%.. تراجع طفيف في أسعار النفط عند التسوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا اليوم عند التسوية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 7 سنتات ما نسبته 0.1%، ليصل إلى 69.21 دولار للبرميل عند التسوية.

فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.2%، ما يعادل 14 سنتًا، ليصل إلى 67.20 دولار للبرميل.