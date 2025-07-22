الاقتصاد

بنسبة 0.1%.. تراجع طفيف في أسعار النفط عند التسوية

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واس - نيويورك 0 تبليغ

بنسبة 0.1%.. تراجع طفيف في أسعار النفط عند التسوية

شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 0.1%.. تراجع طفيف في أسعار النفط عند التسوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا اليوم عند التسوية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 7 سنتات ما نسبته 0.1%، ليصل إلى 69.21 دولار للبرميل عند التسوية.
فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.2%، ما يعادل 14 سنتًا، ليصل إلى 67.20 دولار للبرميل.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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