شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025.. الجنيه الذهب بـ37520 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، ويستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21: 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيهًا

عيار 14: 3126 جنيها

الجنيه الذهب: 37520 جنيها



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.