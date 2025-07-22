شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 بالبنك المركزي المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصرى 49.28 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وجاء سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "CIB"سعر 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع.