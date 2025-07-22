شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يرتفع لهذه القيمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء نفس التعاملات خلال تعاملات مساء أمس الاثنين 21 يوليو 2025، ارتفاعا عند 37520 جنيها جنيها على خلفية صعود سعر الذهب عيار 21 وهو المكون للعملات الذهب في مصر.

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21: 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيهًا

عيار 14: 3126 جنيها

الجنيه الذهب: 37520 جنيها



وكشف مجلس الذهب العالمي في أحدث بياناته أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب واصلت تسجيل تدفقات نقدية إيجابية للأسبوع الخامس على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 15.8 طن من الذهب، في إشارة إلى استمرار الطلب الفعلي القوي على المعدن.

وتصدرت صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية تلك التدفقات، حيث استحوذت على نحو 15.5 طن من الذهب، تلتها صناديق أوروبا بـ1.8 طن، في حين سجلت الصناديق في المنطقة الآسيوية صافي خروج بنحو 1.6 طن، ما يعكس تفاوت توجهات المستثمرين حول العالم.



ويأتى هذا في ظل تسجيل الأونصة عالميًا نحو 3388 دولارًا، مدعومًا باقتراب تطبيق الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي.



وتترقب الأسواق العالمية مجموعة من البيانات الاقتصادية المرتقبة، إلى جانب تحركات الدولار، والتي من المحتمل أن تعيد تشكيل توجهات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.