شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025.. عيار 14 بدون مصنعية بـ3126 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالثلاثاء، 22 يوليو 2025 12:00 ص
لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.أسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 24: 5360 جنيهًا
عيار 21: 4690 جنيهًا
عيار 18: 4020 جنيهًا
عيار 14: 3126 جنيها
الجنيه الذهب: 37520 جنيها
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.
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