الاقتصاد

عاجل.. مع تراجع الدولار.. أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في 5 أسابيع

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واس - نيويورك 0 تبليغ

عاجل.. مع تراجع الدولار.. أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في 5 أسابيع

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% عند التسوية يوم الاثنين، لتسجل أعلى مستوى في 5 أسابيع، مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 3394.23 دولارا للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4% إلى 3406.40 دولار للأوقية.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 38.99 دولارا للأوقية.
وصعد البلاتين 1.4% إلى 1440.75 دولار، وزاد البلاديوم 2.1% إلى 1266.04 دولار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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