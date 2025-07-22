شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مع تراجع الدولار.. أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في 5 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% عند التسوية يوم الاثنين، لتسجل أعلى مستوى في 5 أسابيع، مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 3394.23 دولارا للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4% إلى 3406.40 دولار للأوقية.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 38.99 دولارا للأوقية.

وصعد البلاتين 1.4% إلى 1440.75 دولار، وزاد البلاديوم 2.1% إلى 1266.04 دولار.