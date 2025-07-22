الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو اليوم

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واس - لندن  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية (1.3493) دولار أمريكي، بارتفاع (0.63) في المئة.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل العملات

فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1536) يورو بنسبة (0.03) في المئة.

كان أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة (0.23) في المئة.

نتائج بورصة لندن

وحقق المؤشر مكاسب تعادل (20.87) نقطة، ليصل عند مستوى (9012.99) نقطة.
ويضم هذا المؤشر أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية-
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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