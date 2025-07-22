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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية (1.3493) دولار أمريكي، بارتفاع (0.63) في المئة.
كان أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة (0.23) في المئة.
ويضم هذا المؤشر أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية-
وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية (1.3493) دولار أمريكي، بارتفاع (0.63) في المئة.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل العملاتفيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1536) يورو بنسبة (0.03) في المئة.
كان أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة (0.23) في المئة.
نتائج بورصة لندنوحقق المؤشر مكاسب تعادل (20.87) نقطة، ليصل عند مستوى (9012.99) نقطة.
ويضم هذا المؤشر أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية-