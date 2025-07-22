شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو اليوم والان نبدء بالتفاصيل

سعر الجنيه الإسترليني مقابل العملات

نتائج بورصة لندن

الدمام - شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية (1.3493) دولار أمريكي، بارتفاع (0.63) في المئة.فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1536) يورو بنسبة (0.03) في المئة.كان أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة (0.23) في المئة.وحقق المؤشر مكاسب تعادل (20.87) نقطة، ليصل عند مستوى (9012.99) نقطة.ويضم هذا المؤشر أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية-