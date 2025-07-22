شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. العقود الآجلة لخام برنت تسجل 68.93 دولارًا للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

سعر النفط اليوم



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أسعار النفط اليوم

الدمام - شريف احمد - سجّلت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا اليوم الاثنين، وسط توقعات بأن تأثير العقوبات الأوروبية الجديدة على النفط الروسي سيكون محدودًا على الإمدادات.في حين تُبقي الرسوم الجمركية الأمريكية المخاوف بشأن الطلب قائمة.وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (28) سنتًا أو (0.4) إلى (67.06) دولارًا للبرميل.كانت انخفضت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة، بما في ذلك الديزل، والبنزين، ووقود الطائرات، والسفن، إلى 0.6% في يونيو.وذلك على أساس سنوي إلى 5.34 ملايين طن، إلا أن الكميات إجمالًا هي الأعلى منذ يونيو 2024.وتراجعت صادرات الديزل بشكل حاد في يونيو وسجلت تراجعًا 59.4% على أساس سنوي إلى 330 ألف طن.وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، هوت صادرات الديزل 46.8%، فيما بلغت صادرات البنزين 780 ألف طن في يونيو، بانخفاض قدره 16.7% على أساس سنوي.