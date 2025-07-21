الاقتصاد

الأسهم الأمريكية.. داو جونز الصناعي يسجل ارتفاعًا 0.06%

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واس - نيويورك  0 تبليغ

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  • الأسهم الأمريكية.. داو جونز الصناعي يسجل ارتفاعًا 0.06% 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. داو جونز الصناعي يسجل ارتفاعًا 0.06% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الإثنين.
وجاء هذا في مستهل أسبوع حافل بالأرباح من شركات التكنولوجيا العملاقة.

مؤشرات الأسهم الأمريكية

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي (26.2) نقطة أي (0.06 بالمئة) عند الفتح إلى (44368.4) نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار (7.9) نقاط أي (0.13) بالمئة إلى (6304.74) نقاط.
كما زاد المؤشر ناسداك المجمع (64.7) نقطة أو (0.31) بالمئة إلى (20960.33) نقطة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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