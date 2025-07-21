شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 21 يوليو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5360 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 21 يوليو 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر.أسعار الذهب اليوم
عيار 24: 5360 جنيهًا
عيار 21: 4690 جنيهًا
عيار 18: 4020 جنيهًا
عيار 14: 3126 جنيها
الجنيه الذهب: 37520 جنيها
يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم
وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.
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