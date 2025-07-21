شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 21 يوليو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5360 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21: 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيهًا

عيار 14: 3126 جنيها

الجنيه الذهب: 37520 جنيها

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.