شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 21-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 21-7-2025.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وأكتوبر فارما، وجولدن تكس للأصواف، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والدولية للمحاصيل الزراعية.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وإيديتا للصناعات الغذائية، وابن سينا فارما، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، ومجموعة أي أف جي القابضة، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت صافي تعاملات المصريين والعرب للشراء، فيما مالت صافي تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 122.2 آلاف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.81%، والعرب على 5.28%، واستحوذت المؤسسات على 25.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 61.3 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، 69.5 مليون جنيه، 155.5 مليون جنيه، على الترتيب فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 46.9 مليون جنيه، 255.7 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 34129 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 42123 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 15330 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 10253 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 13876 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3512 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 17692 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2083 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 113 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بسعر إغلاق 6.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 43.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.12%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 32.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.26%.

- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 15.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.05%.

- جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية بسعر إغلاق 0.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.43%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 135.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.29%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 10.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.48%.

- مصر للأسمنت قنا بسعر إغلاق 58.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.43%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 30.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.31%.

- القلعة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.04%.