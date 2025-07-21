شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام بعد ارتفاع عيار 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام ارتفاع ملحوظ مع تحرك عيار 24 وهو عيار السبائك الذهب في مصر، وبلغ سعر السبيكة بعد إضافة الرسوم والمصنعية 5360 جنيها.

ارتفع سعر الذهب فى مصر، خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين 21 يوليو 2025، وسط ارتفاع نسبي في حجم الطلب المحلي، وبلغت قيمة الزيادة 20 جنيها مع تسجيل الذهب العالمى 3388 دولاراً.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21: 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيهًا

عيار 14: 3126 جنيها

الجنيه الذهب: 37520 جنيها

وكشف مجلس الذهب العالمي في أحدث بياناته أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب واصلت تسجيل تدفقات نقدية إيجابية للأسبوع الخامس على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 15.8 طن من الذهب، في إشارة إلى استمرار الطلب الفعلي القوي على المعدن.

وتصدرت صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية تلك التدفقات، حيث استحوذت على نحو 15.5 طن من الذهب، تلتها صناديق أوروبا بـ1.8 طن، في حين سجلت الصناديق في المنطقة الآسيوية صافي خروج بنحو 1.6 طن، ما يعكس تفاوت توجهات المستثمرين حول العالم.



ويأتي هذا في ظل تسجيل الأونصة عالميًا نحو 3388 دولارًا، مدعومًا باقتراب تطبيق الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي.



وتترقب الأسواق العالمية مجموعة من البيانات الاقتصادية المرتقبة، إلى جانب تحركات الدولار، والتي من المحتمل أن تعيد تشكيل توجهات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.