شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة موسكو.. مؤشر RTS يغلق على ارتفاع بنسبة 1.28% والان نبدء بالتفاصيل

سعر صرف الروبل الروسي مقابل العملات

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صرف اليورو واليوان مقابل الروبل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم، على ارتفاع بواقع (36.14) نقطة، ما نسبته (1.30%)، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى (2820.77) نقطة.وأنهى مؤشر RTS على ارتفاع بنسبة 1.28%، ما يعادل (14.32) نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل إلى مستوى (1134.47) نقطة.حدد البنك المركزي الروسي أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو الجاري.حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بمقدار 12.73 كوبيكًا، ليصل إلى 78.3129 روبلًا.وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بواقع 11.05 كوبيكًا، ليبلغ 91.0821 روبلًا.بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 1.72 كوبيك، ليصل إلى 10.8959 روبلات.