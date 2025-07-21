شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب يسجل 37,200 جنيه وسط تذبذب فى أسعار المعدن الأصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي 37,200 جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، وذلك في ظل تحركات محدودة لأسعار الذهب داخل السوق المصرية، حيث شهد عيار 21 – الأكثر تداولاً – تراجعًا طفيفًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بسعره في الصباح، ليصل إلى 4,650 جنيهًا للجرام.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- عيار 24: 5,314 جنيهًا

- عيار 21: 4,650 جنيهًا

- عيار 18: 3,986 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37,200 جنيه



ويأتي هذا التراجع المحدود في ظل أداء متذبذب للذهب عالميًا، حيث استفاد المعدن النفيس من تراجع الدولار الأمريكي، ليرتفع سعر الأونصة بنسبة 0.4% ويسجل أعلى مستوى اليوم عند 3370 دولارًا، بعد افتتاح التعاملات عند 3348 دولارًا.

عوامل داعمة للأسعار العالمية

يشهد الذهب العالمي حالة من الترقب الحذر قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، بالتزامن مع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط تقارير عن إجراءات أوروبية مضادة للرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأمريكي.

كما ساهمت الأجواء السياسية المحيطة بالانتخابات اليابانية واستمرار الحديث عن موعد فرض رسوم أمريكية جديدة في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، ما يفتح المجال أمام تحرك الأسعار نحو مستوى 3400 دولار للأونصة حال استمرار التصعيد.