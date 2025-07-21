شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 21-7-2025 يتراجع أمام الجنيه إلى 49.20 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الدولار الإثنين 21-7-2025 تراجعه أمام الجنيه المصري خلال التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 49.28 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع. وتراجع سعر الدولار اليوم الاثنين، بالبنك الأهلى إلى 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار الان خلل التعاملات اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع.

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