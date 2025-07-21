شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة يوافق على استحواذ سي إم إيه سي على 35% من أسهم ميناء أكتوبر الجاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلب التركز الاقتصادي الخاص بطلب استحواذ شركة سي إم إيه سي جي إم إنلاند سرفيسيز على نسبة 35% من أسهم ميناء أكتوبر الجاف.

وأظهرت بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تطور التوزيع النسبي للقطاعات الأكثر استحواذا على طلبات الاندماج والاستحواذ التي تلقاها جهاز حماية المنافسة خلال الفترة من شهر يوليو 2024 وحتى شهر ديسمبر عام 2024.

وكشفت بيانات الجهاز عن 3 قطاعات استحوذت على صدارة الترتيب بنسبة 11٪، موزعة بين قطاعات النقل والتخزين ثم قطاع التشييد وقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين.