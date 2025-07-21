شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة سلامة الغذاء يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، صباح اليوم بمقر الهيئة، السيد الدكتور نعمة سعيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والمنظمة في مجالات سلامة الغذاء والصحة العامة.

ناقش اللقاء سبل دعم البرامج الوطنية لضمان سلامة الغذاء، والتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات الفنية، وتعزيز نظم التفتيش والرقابة، بما يسهم في حماية صحة المستهلك المصري والارتقاء بجودة الغذاء المتداول في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد الدكتور طارق الهوبي خلال اللقاء على أهمية الشراكة المستمرة مع منظمة الصحة العالمية في دعم السياسات الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء في مصر، مشيرًا إلى التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.

وأكد الهوبي حرص الهيئة على مواصلة التعاون مع شركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بسلامة الغذاء والصحة.

كما تطرقت المناقشات إلى دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى الحد من استخدام الدهون المتحولة والسكر المضاف في المنتجات الغذائية، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، ويسهم في الوقاية من الأمراض غير السارية وتعزيز الصحة العامة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور نعمة سعيد عبد بالدور المتنامي الذي تلعبه الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تطوير منظومة الغذاء في مصر، مؤكدًا استعداد منظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم الفني اللازم وتعزيز أطر التعاون في المرحلة المقبلة.



