شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 فى مصر يرتفع 10 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات آخر تحديث في سعر جرام الذهب اليوم في مصر، الإثنين 21 يوليو 2025، خلال التعاملات الصباحية، بالتزامن مع افتتاح البورصة العالمية فوق 3360 دولار، ليرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بحوالي 10 جنيهات.

ووفقًا لآخر تحديث من سوق الذهب، سجلت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5320 جنيهات

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4655 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 3990 جنيهًا

سوق الذهب في أسبوع

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب محليًا فقدت نحو 5 جنيهات للجرام عيار 21 خلال الأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 0.11%، نتيجة التحركات العرضية لأسعار الذهب عالميًا، وتحسن أداء الجنيه المصري.

وأوضح واصف أن السوق المحلي تحرك في نطاق ضيق، حيث تراوح سعر الجرام بين 4628 و4680 جنيهًا، لافتًا إلى أن صعود الدولار الأمريكي عالميًا ضغط على أسعار الذهب، في حين ظل تأثير سعر الدولار محليًا محدودًا بسبب استقرار سعر الصرف في البنوك.

وأضاف أن استمرار تحسن الجنيه المصري قد يدفع إلى انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل توقعات إيجابية من مؤسسات دولية، منها بنك "غولدمان ساكس"، الذي أشار إلى تحول صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض بقيمة 4.8 مليار دولار حتى مايو 2025.