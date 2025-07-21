الاقتصاد

ننشر سعر اليورو اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 فى البنوك المصرية

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ننشر سعر اليورو اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 أمام الجنيه، في بداية التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية، وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.29 جنيه للشراء، و57.49 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك 57.16 جنيه للشراء، و57.44 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.28 جنيه للشراء، و57.52 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.29 جنيه للشراء.

57.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.16 جنيه للشراء.
57.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.28 جنيه للشراء.
57.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.17 جنيه للشراء.

57.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

57.16 جنيه للشراء.

57.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.30 جنيه للشراء.
57.55 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك البركة

57.26 جنيه للشراء.

57.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.29 جنيه للشراء.

57.53 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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