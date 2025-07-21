الاقتصاد

الشركة الوطنية للطباعة تعلن طرح 10% من أسهمها بالبورصة المصرية

0 نشر
0 تبليغ

الشركة الوطنية للطباعة تعلن طرح 10% من أسهمها بالبورصة المصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للطباعة تعلن طرح 10% من أسهمها بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الإثنين، 21 يوليو 2025 11:02 ص

أعلنت الشركة الوطنية للطباعة، عن نيتها تنفيذ طرح عام أولي لأسهمها العادية في البورصة المصرية، ومن المتوقع أن يتضمن الطرح عملية بيع ثانوية لما يصل إلى 21.2 مليون سهم عادي، ما يمثل نسبة 10% من رأس مال الشركة المصدر، وذلك من قبل شركة ناشونال برينتينج انترناشونال هولدنج، جراند افيو انفستمنت هولدنجز كورب، ومساهمين أقلية آخرين.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن الطرح سيشمل طرح خاص تم الحصول على التزام كامل بها من عمران محمد العمران، وهو رائد أعمال ومستثمر سعودي بارز، وطرح عام للجمهور بسعر موحد للسهم الواحد.

وأضافت الشركة، أنها تعمل حاليًا على استيفاء الموافقات اللازمة فيما يخص الطرح بما في ذلك اعتماد نشرة الطرح، وأي موافقات من الهيئة العامة للرقابة الماليةن ومن المتوقع فتح باب الاكتتاب ما بين 27 إلى 31 يوليو، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية وظروف السوق السائدة.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements