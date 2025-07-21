الاقتصاد

لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية

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لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار  استقرار مقابل الجنيه، في التعاملات الأخيرة، حيث سجل الدولار  بالبنك المركزي المصري   49.28 جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الاثنين  ،بالبنك الأهلى عند  49.32 جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع ، و
فى بنك مصر 49.32 جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 49.35 جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع  و في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.37 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار  اليوم   كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.32 جنيه للشراء.
49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.32 جنيه للشراء.
49.42 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.32 جنيه للشراء.
49.42 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.32 جنيه للشراء.
49.42 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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