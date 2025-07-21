شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 21 يوليو 2025 فى قطر.. عيار 18 بـ294.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 18 سعر 294.25 ريال

عيار 24 سجل 392.25 ريال

عيار 22 سجل 359.50 ريال

عيار 21 سجل 343.25 ريال

عيار 18 سجل 294.25 ريال

عيار 14 سجل 228.75 ريال

عيار 12 سجل 196.25 ريال

الاونصة 12200.75 ريال

الجنيه الذهب 2745.75 ريال

الأونصة بالدولار 3351.88 دولار

أسعار الذهب اليوم في قطر



بالرغم من انخفاض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي إلا أنه سجل تحركاته عرضية في نطاق محدد خلال معظم فترات تداولات الأسبوع، وظلت التداولات حول المستوى 3350 دولار للأونصة ليأتي اغلاق الذهب حيادي مع نهاية الأسبوع لتظل حركة الذهب غيار واضحة الاتجاه، وفق جولد بيليون.



