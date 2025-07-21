شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 21-7-2025 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالإثنين، 21 يوليو 2025 04:00 ص
شهد سعر الدولار الأمريكي استقرار فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 21-7-2025.
ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار,
، في البنك المركزي المصري 4928 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع،
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:
49.32 جنيه للشراء.
49.42 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر
49.32 جنيه للشراء.
49.42 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.32 جنيه للشراء.
49.42 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
49.32 جنيه للشراء.
49.42 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.32 جنيه للشراء.
49.42 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز