الاقتصاد

استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 21-7-2025 فى البنوك

0 نشر
0 تبليغ

استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 21-7-2025 فى البنوك

شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 21-7-2025 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الإثنين، 21 يوليو 2025 04:00 ص

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرار فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 21-7-2025.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار,


، في البنك المركزي المصري 4928 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في البنك 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع،


وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.32 جنيه للشراء.
49.42 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر
49.32  جنيه للشراء.
49.42 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.32  جنيه للشراء.
49.42  جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
49.32 جنيه للشراء.
49.42 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.32 جنيه للشراء.
49.42 جنيه للبيع.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements