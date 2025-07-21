شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 21-7-2025 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرار فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 21-7-2025.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار,



، في البنك المركزي المصري 4928 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع،



وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى49.32 جنيه للشراء.49.42 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر49.32 جنيه للشراء.49.42 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية49.32 جنيه للشراء.49.42 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"49.32 جنيه للشراء.49.42 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة49.32 جنيه للشراء.49.42 جنيه للبيع.