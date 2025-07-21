شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 تطور ملحوظ أمام الجنيه المصري، وذلك وفقا لأخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصرى 49.28 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلي المصري 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.32 جنيه للشراء.

49.42 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.32 جنيه للشراء.

49.42 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.32 جنيه للشراء.

49.42 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.32 جنيه للشراء.

49.42 جنيه للبيع.

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