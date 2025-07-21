شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 21 يوليو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ3100 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5308 جنيهات للجرام

عيار 22: 4866.25 جنيه للجرام

عيار 21: 4645 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3981.5 جنيه للجرام

عيار 14 : 3100 جنيه للجرام



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالمياً.