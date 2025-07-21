شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر بختام تعاملات الأحد 20 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية ليوم الأحد 20 يوليو 2025، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية وتوقف التداول في البورصة العالمية للذهب، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن – وهو الأكثر مبيعًا في السوق المحلي – نحو 4645 جنيهًا.

ووفقًا لآخر تحديث من سوق الذهب، جاءت أسعار الذهب الآن في مصر على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5308 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 22: 4866 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4645 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 3981 جنيهًا



وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب تراجعت خلال الأسبوع الماضي بقيمة 5 جنيهات للجرام عيار 21، نتيجة التحركات العرضية لأسعار الذهب عالميًا، إلى جانب تحسن أداء الجنيه المصري، وهو ما انعكس على السوق المحلي.

وأضاف أن سعر الذهب في مصر تأثر أيضًا بصعود الدولار الأمريكي عالميًا، ما أدى إلى كبح ارتفاع أسعار الذهب رغم استقرار سعر الصرف المحلي، مشيرًا إلى أن السوق المحلي تحرك في نطاق ضيق بين 4628 و4680 جنيهًا للجرام خلال الأسبوع.

وتابع أن استمرار التحسن في الجنيه المصري قد يدفع إلى انخفاض أسعار الذهب محليًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود توقعات إيجابية من مؤسسات دولية مثل بنك "غولدمان ساكس"، الذي أشار إلى تحول صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض، وتوقع مزيدًا من الاستقرار للعملة المحلية.