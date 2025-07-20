شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 20 يوليو 2025.. عيار 18 يسجل 3985.75 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم وفقا لآخر التحديثات، حيث سجل عيار 18 سعر 3985.75 جنيها، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 25: 5314 جنيهات للجرام

- عيار 5: 4871.25 جنيه للجرام

- عيار 21: 4650 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 3985.75 جنيه للجرام

عيار 14 : 3100 جنيه للجرام

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.



