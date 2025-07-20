شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 20 -7-2025 بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرسعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.533 جنيه للشراء.

13.587 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.643 جنيه للشراء.

13.581 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.643 جنيه للشراء.

13.581 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.531 جنيه للشراء.

13.594 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.63جنيه للشراء.

13.57جنيه للبيع.