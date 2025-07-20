شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 20 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ 35.450 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية ، وسجل سعر 21 سعر 35.450 دينار وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.أسعار الذهب في البحرين
- عيار 24 سجل 40.525 دينار
- عيار 22 سجل 36.675 دينار
- عيار 21 سجل 35.450 دينار
- عيار 18 سجل 30.200 دينار
- عيار 14 سجل 23.475 دينار
- عيار 12 سجل 20.125 دينار
- الاونصة 1252.250 دينار
- الجنيه الذهب 281.825 دينار
- الأونصة بالدولار 3330.45 دولار
ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.
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