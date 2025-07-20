شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 20 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ 35.450 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية ، وسجل سعر 21 سعر 35.450 دينار وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

عيار 24 سجل 40.525 دينار

عيار 22 سجل 36.675 دينار

عيار 21 سجل 35.450 دينار

عيار 18 سجل 30.200 دينار

عيار 14 سجل 23.475 دينار

عيار 12 سجل 20.125 دينار

الاونصة 1252.250 دينار

الجنيه الذهب 281.825 دينار

الأونصة بالدولار 3330.45 دولار

أسعار الذهب في البحرين



ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.

