شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز مستوى 34 ألف نقطة بمنتصف تعاملات الأحد والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه بعد تنفيذ طرح شركة بنيان للتنمية والتجارة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 34017 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 42075 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 15273 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 10255 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 13887 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 3515 نقطة، ونما مؤشر تميز بنسبة 4.13% ليصل إلى مستوى 17311 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وأكتوبر فارما، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومصر للأسمنت-قنا، ومصر بني سويف للأسمنت، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وجولدن تكس للأصواف، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية.

كما أعلنت البورصة، تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة وذلك لعدد عدد 362.9 مليون سهم تمثل نسبة 21.94% من أسهم رأس المال المصدر بسعر 4.96 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه، موزعة ما بين الشريحة الأولى (الطرح العام) وعددها 18.1 مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الطرح والتي تمثل نسبة 1.10% بقيمة 90 مليون جنيه، والشريحة الثانية (الطرح الخاص)، وعددها 344.8 مليون سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الطرح والتي تمثل نسبة 20.84% من إجمالي عدد أسهم الشركة المصدره بقيمة 1.7 مليار جنيه.

في نفس الصدد قررت لجنة العمليات، إدراج أسهم شركة نيان للتنمية والتجارة في السوق متوسط النشاط المتضمن الأوراق المالية التي يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، على أن يتم بدء التداول على أسهم الشركة اعتبارًا من جلسة تداول يوم الثلاثاء، ويكون سعر الفتح (السعر المرجعي) للسهم هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 4.96 جنيه للسهم.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والعربية لحليج الأقطان، والدولية للأسمدة والكيماويات، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 309.9 ألف سهم، 70 ألف سهم، 20 ألف سهم، 85 ألف سهم، 2 مليون سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي العربية لحليج الأقطان، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا عدد 1.3 مليون سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، واشتررى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 51.5 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 31125 سهمًا.

فيما باع داخليين بشركات جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، ومطاحن مصر العليا، والعربية لحليج الأقطان، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، ومرسى مرسى للتنمية السياحية، وفوي لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 70 مليون سهم، 28015 سهمًا، 2100 سهم، 1.3 مليون سهم، 5.5 مليون سهم، 27 ألف سهم، 100 ألف سهم، على الترتيب.

وباع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، والمصرية للمنتجعات السياحية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 70 مليون سهم، 550 سهم، مليون سهم، 5 آلاف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، شراء المساهم هاني إسماعيل محمد سرور، عدد 460 ألف سهم بسعر 2.74 جنيه بقيمة إجمالية 1.3 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 9.32% إلى 10.86%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل قالت شركة مصر بني سويف للأسمنت، إن أي خطوات مستقبلية تتعلق بزيادة حصتها في أي استثمار تحضع لدراسات متأنية، ولن يتم اتخاذ أي قرار أو تنفيذ أي عمليات إلا بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية حيال ذلك، موضحة أن الشركة تمتلك 12.52% من شركة مصر للأسمنت قنا، كاستثمارات في أوراق مالية لشركات مقيدة في البورصة، وتقدمت لجهاز حماية المنافسة بالمستندات اللازمة "التركز الاقتصادي" كإجراء تنظيمي واحترازي بهدف استيفاء المتطلبات الرقابية اللازمة، وذلك لكون شركة مصر للأسمنت قنا تعمل في ذات المجال.

في نفس الصدد قال الشركة القابضة المصرية الكويتية، إنه لم تتم أية عمليات شراء أسهم خزينة للشركة بالبورصة المصرية، وأن كافة عمليات شراء أسهم الخزينة تتم ببورصة الكويت، وذلك وفقًا لقراات الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، بالموافقة على التعامل على أسهم الشركة "أسهم الخزينة" ببورصة الكويت بنسبة لا تجاوز 10% من رأس مال الشركة، ولا توجد أية قرارات صادرة من الشركة بخصوص شراء أسهم خزينة بالبورصة المصرية.

في سياق آخر قالت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إن الشركة ساهمت بنسبة 25% بشركة مرسيليا للتطوير العقاري بمبلغ مسدد وقدره 10.75 مليون جنيه من رأسمال الشركة والتي تعتبر الذراع العقاري للمجموعة في السعودية، من خلال التعاون مع شركة عقارات للتطوير والتنمية إحدى شركات مجموعة العيسائي.