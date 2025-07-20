شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 20 يوليو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ28.850 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.875 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 32.875 دينار

- عيار 22 سجل 30.225 دينار

- عيار 21 سجل 28.850 دينار

- عيار 18 سجل 24.650 دينار

- عيار 14 سجل 19.175 دينار

- عيار 12 سجل 16.450 دينار

- الاونصة 1022.775 دينار

- الجنيه الذهب230.175 دينار

- الأونصة بالدولار3351.85 دولار

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.



