شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التأمين تصرف 24.1 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 5 شهور بزيادة 41% والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 وبلغت 48.4 مليار جنيه، مقابل 35.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 36.5%.

وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 27.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025، مقابل 18.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنسبة نمو 49%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 20.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025، مقابل 16.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 22.6%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 24.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 مقابل 17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 41.6%.

وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 11.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025، مقابل 8.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 44.4%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 12.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025، مقابل 9 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 39.1%.

ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 بين 41.3 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 31.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 32.9%، و7.1 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 4.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 62.7%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 21.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 مقابل 15.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 40%، و2.5 مليار جنيه تعويضات مسددة للتأمين التكافلي مقابل 1.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 56.2%.