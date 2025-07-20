شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد مصلحة الكفاية الإنتاجية لنتيجة الدبلوم الفني فوق المتوسط لعام 2024– 2025 والان مع تفاصيل الخبر

وافق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، علي اعتماد مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لنتيجة الدبلوم الفني "فوق المتوسط" لطلاب مركز التكنولوجيا المتميز للعام التدريبي 2024 – 2025، وبلغت نسبة النجاح العامة للدبلوم 81.25%، في التخصصات الثلاثة التي يضمها المركز حيث جاء تخصص صناعة الجلود في الصدارة بنسبة 91.2%، يليه تخصص الميكاترونكس بنسبة 89.2%، ثم تخصص المصاعد 53.3%.

ومن جانبه، أكد اللواء مهندس إيهاب رمضان رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، أن النتائج تعكس الجهود التي تبذلها المصلحة تجاه تطوير التدريب المهني في مصر من خلال تطوير البرامج التدريبية وفقًا لأحدث أنظمة التدريب العالمية، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية.

وأضاف رئيس المصلحة أن مركز التكنولوجيا المتميز يمنح شهادة الدبلوم الفني "فوق المتوسط" بنظام الدراسة لمدة عامين، ويعتمد في برامجه التدريبية على مناهج تقنية متطورة وتدريب عملي مكثف للطلاب يهدف إلى تزويدهم بالمهارات التطبيقية التي يتطلبها أسواق العمل المحلية والدولية، بما يسهم في تعزيز رؤية الدولة وخطة وزارة الصناعة تجاه تعميق الصناعة المحلية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وضمت قائمة أوائل الدبلوم الفني "فوق المتوسط" تخصص (صناعة الجلود) حصول الطالبة سندس محمد عبد النبي تمام على المركز الأول بنسبة 93.5% وحصول الطالبة هاجر محمد علي أبو زيد على المركز الثاني بنسبة 93.1%. وفي تخصص (الميكاترونكس) حصل الطالب محمود محمد شعبان العبد على المركز الأول بنسبة نجاح 94.2%، وحصل الطالب أحمد محمد فتح عبد الونيس على المركز الثاني بنسبة 93.1%. فيما يخص تخصص (المصاعد)، حصل الطالب إسلام عبد الله محمد عبد الله على المركز الأول بنسبة نجاح بلغت 94.1%، وحصل الطالب عبد المنعم محمد إسماعيل عبد المنعم على المركز الثاني بنسبة 86.1%.



