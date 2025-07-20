شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يصدر تعليمات لمنظومة المسابقات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 يوليو 2025 06:30 ص

في إطار تطوير منظومة المسابقات المركزية، يؤكد جهاز التنظيم والإدارة أنه عند حضور المتقدم لمركز تقييم القدرات والمسابقات، يكتفى بالإطلاع فقط على أصول المستندات المطلوبة دون الاحتفاظ بأي نسخ منها.

ويشدد الجهاز على أن ما يتم استلامه من المتقدم هو فقط:

- إيصال سداد رسوم دخول المسابقة

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو محضر فقد البطاقة بحسب الأحوال

وذلك دون الحاجة لاحضار دوسيه، أما باقي المستندات، فيُكتفى بإحضار أصولها للاطلاع فقط.

كما يجدد الجهاز تحذيره من التعامل مع أي شخص خارج المركز، وعدم مسئوليته عن تداعيات تعامل أي متقدم معهم، ويؤكد أن الكمامات والمياه متوفرة داخل المركز مجانًا.

نهيب بالجميع الالتزام بالتعليمات حرصًا على حقوقهم وتفاديًا لأي محاولات استغلال.