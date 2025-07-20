الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاحد 20 يوليو 2025 في الامارات .. عيار 18 بـ 307.25 دراهم

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سعر الذهب اليوم الاحد 20 يوليو 2025 في الامارات .. عيار 18 بـ 307.25 دراهم

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاحد 20 يوليو 2025 في الامارات .. عيار 18 بـ 307.25 دراهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات  استقرارا فى الأسعار  حيث سجل جرام الذهب عيار 18  حوالي 307.25   درهمًا إماراتيًا. ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

سعر الذهب في الامارات
 

عيار 24 سجل  403.75 درهم
عيار 22 سجل  371.50 درهم
عيار 21 سجل    356.25درهم
عيار 18 سجل  307.25 درهم
عيار 14 سجل  237.00 درهم
عيار 12 سجل  205.25 درهم
الاونصة سجل  12527.00 درهم
الجنيه الذهب 2860.00 درهم
الأونصة بالدولار 3330.45 دولار

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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