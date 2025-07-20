شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاحد 20 يوليو 2025 في الامارات .. عيار 18 بـ 307.25 دراهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 307.25 درهمًا إماراتيًا. ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق. سعر الذهب في الامارات

سعر الذهب في الامارات عيار 24 سجل 403.75 درهم

عيار 22 سجل 371.50 درهم

عيار 21 سجل 356.25درهم

عيار 18 سجل 307.25 درهم

عيار 14 سجل 237.00 درهم

عيار 12 سجل 205.25 درهم

الاونصة سجل 12527.00 درهم

الجنيه الذهب 2860.00 درهم

الأونصة بالدولار 3330.45 دولار

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