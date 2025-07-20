شكرا لقرائتكم خبر عن مع توقف الصاغة.. سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 20 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مع توقف الصاغة عن العمل، ننشر سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 20 يوليو 2025 في الأسواق، مع الإجازة في السوق المحلي والبورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5308 جنيهات للجرام

- سعر الذهب عيار 22 اليوم: 4866.25 جنيه للجرام

- سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4645 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3981.5 جنيه للجرام

- سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3096.75 جنيه للجرام

تبقى التطورات في أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية تحت مراقبة الأسواق، فقد هدد ترامب خلال الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس.

وكان قد أعلن من قبل عن رسوم جمركية على العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من اليابان وكوريا الجنوبية، ورسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، ورسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس.

تُبقي المخاوف من التعريفات الجمركية الأسواق في حالة تأهب مستمر ويبقى الطلب على الذهب كملاذ آمن حاضر، ولكن لا يأخذ المستثمرين صفقات تداول كبيرة بسبب إمكانية توصل الدول إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة قبل موعد تطبيق التعريفات الجديدة في أول أغسطس القادم.