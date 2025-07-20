الاقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 20 يوليو 2025 بالبنوك المصرية

0 نشر
0 تبليغ

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 20 يوليو 2025 بالبنوك المصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 20 يوليو 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 20 يوليو 2025  استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك.

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.36 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصرى 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار بعدد من البنوك الرئيسية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements