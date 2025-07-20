شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 20 يوليو 2025 في السعودية .. عيار 21 بـ 353.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم استقرارا نسبيا حيث سجل عيار 21 سعر 353.50 ريال ، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 404 ريال

عيار 22 سجل 370.50 ريال

عيار 21 سجل 353.50 ريال

عيار 18 سجل 303 ريال

عيار 14 سجل 234.00 ريال

عيار 12 سجل 200.75 ريال

الاونصة 12482.00 ريال

الجنيه الذهب 2809.25 ريال

الأونصة بالدولار 3328.56 دولار



تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.55% ليصل إلى 3,329 دولارًا للأوقية.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتسجل 3,335 دولارًا.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بنحو 0.5%.