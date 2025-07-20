شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: جامعة القاهرة هي الأعلى إرسالا للموفدين في مهام علمية بالخارج 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت النشرة السنوية للموفدون- العائدون من الخارج من مهام علمية عام 2024، أن جامعة القاهرة جاءت كانت أعلى الجامعات من حيث عدد الموفدين للخارج في مهام علمية، من إجمالي اعداد الموفدين خلال الفترة المذكورة بعدد 110 موفد.

وقالت بيانات النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن القائمة ضمن أيضا جامعة عين شمس بعدد 82 موفد، ثم جامعة أسيوط بعدد 70 موفد، ثم جامعة الاسكندرية بعدد 57 موفد ثم جامعة المنصورة بعدد 47 موفد، وبلغ عدد الموفدين 498 في باقي الجامعات والمؤسسات العلمية خلال نفس الفترة.

وتشير البيانات إلى أن الدرجات العلمية المراد الحصول عليها تنوعت للموفدين لعام 2024، موزعة بين الحصول على الدكتوراه بعدد 148 موفداً، بنسبة 39.8% من إجمالي الموفدين، والتدريب عدد 70 موفداً، بنسبة 18.8% من إجمالي الموفدين، إلى جانب مهمة علمية ما بعد الدكتوراه بعدد 61 موفد، بنسبة 16.4% من إجمالي الموفدين، ودرجة الماجستير بعدد 58 موفد، بنسبة 15.6% من إجمالي الموفدين، وجمع مادة علمية بعدد 27 موفد، بنسبة 7.3% من إجمالي الموفدين، وأخيرا مشروع أبحاث بعدد 8 موفدين بنسبة 2.2% من إجمالي الموفدين.

وإجمالا ارتفع عدد الموفدين للخارج في مهام علمية ليصل إلى 372 موفداً عام 2024، مقابل 188 موفداً عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 97.9%، كما بلغ إجمالي الموفدين للخارج في مهام علمية خلال الفترة من "2021- 2024" عدد 864 موفد.