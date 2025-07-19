شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 19 يوليو 2025.. استقرار العملة الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد العملة الأوروبية الموحدة اليورو، حالة من الاستقرار، حيث يسجل سعر اليورو اليوم السبت 19 يوليو 2025 استقرار أمام الجنيه، وفقا لآخر تعاملات رسمية بالبنوك المصرية ثباتًا.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.18 جنيه للشراء، و57.34 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.14 جنيه للشراء، و57.59 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.18 جنيه للشراء

57.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.14 جنيه للشراء.

57.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.12 جنيه للشراء.

57.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.13 جنيه للشراء.

57.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

57.15 جنيه للشراء.

57.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.18 جنيه للشراء.

57.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.14 جنيه للشراء.

57.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.19 جنيه للشراء.

57.65 جنيه للبيع.