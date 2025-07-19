شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث جديد فى سعر الريال القطرى اليوم السبت 19-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسام الشقويريالسبت، 19 يوليو 2025 04:00 م
ننشر تحديث جديد في سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 19 يوليو 2025، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية.
هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.
وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
13.533 جنيه للشراء.
13.587 جنيه للبيع.
12.643 جنيه للشراء.
13.573 جنيه للبيع.
12.643 جنيه للشراء.
13.571 جنيه للبيع.
12.531 جنيه للشراء.
13.573 جنيه للبيع.
12.63جنيه للشراء.
13.57جنيه للبيع.
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