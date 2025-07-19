شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات تحت المليون جنيه بعد موجة تخفيضات لجميع الماركات في 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تتواصل موجة التخفيضات الكبيرة التي يشهدها سوق السيارات المصري منذ شهر مايو 2025، لتشمل أكثر من 30 طرازًا من مختلف العلامات التجارية، في ظل حملات ترويجية تهدف إلى تنشيط المبيعات وتعويض حالة الركود الناتجة عن الارتفاعات السعرية السابقة.

وتنوعت التخفيضات بين عروض ثابتة وأخرى مؤقتة بنظام "الكاش"، لتشمل سيارات اقتصادية ومتوسطة وفاخرة على حد سواء.



سيارات تحت المليون جنيه شهدت فئة السيارات الأقل من مليون جنيه اقبال واسع بعد خفض أسعار عدة طرازات، منها نيسان صني بسعر يبدأ من 645 ألف جنيه، شيري أريزو 5 بسعر 665 ألف جنيه، رينو تالينت بسعري 699 و799 ألف جنيه للفئتين، شيفروليه أوبترا (850 ألفًا)، فيات تيبو (745 ألفًا)، وتيجو 3 وهيونداي إلنترا HD بأسعار 840 و890 ألف جنيه على التوالي.

قدمت "كيان إيجيبت" تخفيضات ملحوظة على طرازات سيات، إذ تراجع سعر سيات ليون بـ126 ألف جنيه، وأتيكا بـ50 ألف جنيه، وإبيزا بين 31 و51 ألفًا، بينما انخفض سعر كوبرا ليون بقيمة 100 ألف جنيه دفعة واحدة خلال شهر مايو.





فولفو تخفض XC40 وXC60 بـ240 ألف جنيه بمناسبة مرور 98 عامًا على تأسيس فولفو، أعلنت "عز العرب" عن تخفيضات بقيمة 240 ألف جنيه على طرازي XC40 وXC60، لتبدأ الأسعار الجديدة من 2.45 مليون و3.59 مليون جنيه على التوالي، في خطوة لدعم تنافسية العلامة بالسوق المصري.

وطرحت "دايموند موتورز" عرض كاش باك بقيمة 170 ألف جنيه على ميتسوبيشي إكليبس كروس، كما قدمت جي إيه سي تخفيضات بين 40 و100 ألف جنيه على طرازات GS3 MZOOM، GS4، إمباو، وإمكو، ضمن عروض تستهدف جذب العملاء الباحثين عن سيارات متوسطة بأسعار منافسة.





سكودا وأكسيد تخفضان حتى 300 ألف جنيه خفضت سكودا أسعار كودياك وأوكتافيا بما يصل إلى 200 ألف جنيه. في المقابل، سجلت إكسيد تخفيضات كبيرة على RX وVX بقيم تتراوح بين 300 و400 ألف جنيه، مما أعاد تسعير هذه السيارات لتنافس فئات جديدة من المشترين.

خفضت نيسان سعر سنترا 2026 بقيمة 111 ألف جنيه، فيما أعلنت جيتور عن خصومات تصل إلى 100 ألف جنيه على طرازات X70 Plus وX90 Plus وداشينج. كما كشفت شركة "المنصور" عن خصومات تصل إلى 60 ألف جنيه على إم جي ZS موديل 2026 بجميع فئاتها.





تخفيضات ضخمة على طرازات هيونداي أعلنت "جي بي غبور أوتو" عن تخفيضات واسعة على طرازات هيونداي توسان الجديدة، بقيم تتراوح من 100 إلى 200 ألف جنيه بحسب الفئة. كما خفضت أسعار الطراز الكهربائي أيونيك 6 بقيم تصل إلى 200 ألف جنيه، لتبدأ أسعارها من 1.79 مليون جنيه.

كشفت جيلي عن تخفيضات بلغت 130 ألف جنيه على أوكافانجو، و75 ألف جنيه على GX3 Pro، فيما انخفض سعر جاك JS2 بنحو 55 ألف جنيه، ما يجعلها من أرخص السيارات الصينية المتاحة حاليًا في السوق المصري.