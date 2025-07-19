شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 19 يوليو 2025 فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان، استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 41.475 ريال، وسط تداولات نشطة و متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان
عيار 24 سجل 41.475 ريال
عيار 22 سجل 38.000 ريال
عيار 21 سجل 36.275 ريال
عيار 18 سجل 31.100 ريال
عيار 14 سجل 24.200 ريال
عيار 12 سجل 20.725 ريال
الاونصة1289.725 ريال
الجنيه الذهب290.250 ريال
الأونصة بالدولار3351.88 دولار
ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.
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