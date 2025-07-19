شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 19 يوليو 2025 فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان، استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 41.475 ريال، وسط تداولات نشطة و متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 41.475 ريال

عيار 22 سجل 38.000 ريال

عيار 21 سجل 36.275 ريال

عيار 18 سجل 31.100 ريال

عيار 14 سجل 24.200 ريال

عيار 12 سجل 20.725 ريال

الاونصة1289.725 ريال

الجنيه الذهب290.250 ريال

الأونصة بالدولار3351.88 دولار

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.

